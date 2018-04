10. April 2018, 22:08 Uhr Oberhaching Kröten kehren zurück

Die Schranken an der Römerstraße von Deisenhofen nach Straßlach, die wegen der Frühjahrswanderung von Erdkröten, Gras- und Springfröschen von 19 bis 7 Uhr geschlossen waren, bleiben in den Abend- und Nachtstunden wieder offen. Nach Beobachtungen des Bundes Naturschutz in Oberhaching ist die Wanderung der Amphibien zu den Laichgewässern in Laufzorn beendet. Dennoch bitten die Naturschützer Autofahrer und Radfahrer, weiterhin ab Dämmerungsbeginn vorsichtig zu fahren. Viele Frösche und Kröten kehren nämlich in den Wald zurück und überqueren wieder die Römerstraße. Diese Rückkehr von den Laichgewässern ist individuell verschieden und kann über Monate gehen.