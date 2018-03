28. März 2018, 21:52 Uhr Oberhaching Kröten auf der Römerstraße

Die Erdkröten drängen wieder von ihren Winterquartieren aus zu den Laichplätzen. Die für die nachtaktiven Amphibien wertvollsten Laichgewässer im südlichen Landkreis gibt es in Laufzorn. Daher schließen seit Mittwoch Mitarbeiter des Oberhachinger Bauhofs und Mitglieder des Bund Naturschutz Oberhaching von 19 bis 7 Uhr morgens die Schranken an der Römerstraße von Deisenhofen nach Straßlach und von Laufzorn her. Autofahrer werden in den kommenden Wochen gebeten, besonders in den Abend- und Nachtstunden aufmerksam auf die kleinen Tiere zu achten, die leicht mit feuchtem Laub verwechselt werden können. Die Amphibien sind auch auf der Straße direkt nach Laufzorn unterwegs sowie auf der Trasse nach Ödenpullach - und das seit Jahrmillionen. Die modernen Zeiten aber machen ihnen das Überleben immer schwerer. Im Scheinwerferlicht erstarren die Erdkröten, die sich ohnehin langsam fortbewegen.