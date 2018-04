5. April 2018, 21:54 Uhr Oberhaching 100 Jahre Freistaat Bayern

7. November 1918: Revolution in München. Kurt Eisner bringt mit wenigen Anhängern und Soldaten die Monarchie zu Fall. Bayern wird zum Freistaat erklärt. Der Historiker Wolfgang Reinicke blickt am Donnerstag, 12. April, in einem Vortrag der Volkshochschule in Oberhaching auf 100 Jahre Freistaat Bayern zurück und stellt die Frage, ob es sich um eine Erfolgsgeschichte handelt. Der Vortrag findet in der Schulbibliothek, Pestalozzistraße 16, statt und beginnt um 19 Uhr. Die Kosten betragen zwölf Euro. Anmeldung ist unter 089/15 92 38 37-0/-10/-11 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de möglich.