11. April 2018, 21:50 Uhr Oberhaching Idylle am Hachinger Bach

Wer am Hachinger Bach wandert, wird sich wundern. Trotz der nahen Bebauung sind dort idyllische Ecken zu finden. Der Heimatforscher und Autor Dietrich Grund erzählt am Freitag, 13. April, aus dem Buch "Über den Hachinger Bach, seine Entstehung, seine Menschen, seine Mühlen". Die Veranstaltung im Urbs Generationum, Alpenstraße 2 a, in Oberhaching beginnt um 17 Uhr. Mitglieder des Kulturvereins zahlen nichts, Nichtmitglieder einen Beitrag von fünf Euro.