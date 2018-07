16. Juli 2018, 21:48 Uhr Oberhaching Fußball-Finale mit 20 Teams

Ein Fußball-Finale gibt es am Samstag, 21. Juli, in Oberhaching Von 9.30 Uhr an werden die Endspiele des landesweiten Fußballturniers auf dem Gelände der Sportschule ausgetragen. Das Turnier wird seit 1983 von der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Bayern und der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung - Landesverband Bayern veranstaltet. In den Vorrunden Anfang Juni haben sich von 60 Mannschaften nun 20 Teams für das Finale qualifiziert.