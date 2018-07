4. Juli 2018, 22:07 Uhr Oberhaching Darsteller für Übung gesucht

Das Deisenhofener Rote Kreuz und die Feuerwehr suchen nach Betroffenendarstellern. In der Nacht von Freitag, 27. Juli, auf Samstag, 28. Juli, ist eine Übung in Oberhaching geplant. Das Programm soll für die Einsatzkräfte so real wie möglich gestaltet werden. Deswegen werden noch Teilnehmer gesucht, die Betroffene des inszenierten Vorfalls spielen. Freiwillige sollen sich bis spätestens Dienstag, 10. Juli, per E-Mail unter service@brk-deisenhofen.de anmelden. Alle Darsteller sollten über 18 Jahre alt sein. Als Dankeschön gibt es eine Brotzeit.