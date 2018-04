12. April 2018, 22:07 Uhr Oberhaching Asylbewerber verletzt Mitbewohner

Ein Streit unter Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft hat am Mittwoch in Oberhaching einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach Angaben der Unterhachinger Inspektion waren am Morgen zwei 24 und 21 Jahre alte Flüchtlinge aus Nigeria aneinandergeraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung ging der ältere mit einem zerbrochenen Teller auf den jüngeren los und verletzte ihn am Arm. Der 21-Jährige rief die Polizei, die vorsichtshalber mit mehreren Streifenwagen anrückte. Der Täter erhielt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und musste die Unterkunft räumen. Das Landratsamt hat ihn mittlerweile einer Aufnahmeeinrichtung in Ismaning zugewiesen. Der 21-Jährige erlitt eine Schnittwunde am Arm, die von Sanitätern versorgt wurden.