19. April 2018, 21:58 Uhr Ober-/Unterschleißheim Heide und Moos erkunden

Über den von Naturschützern gewünschten Moos-Haide-Park zwischen Ober- und Unterschleißheim informieren können sich Interessierte an einem Stand der Schleißheimer Ortsgruppe des Bundes Naturschutz von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. April, beim Gartenfestival im Schloss Schleißheim. Eine Woche später, am Sonntag, 29. April, startet um 15 Uhr beim Parkplatz am neuen Friedhof Unterschleißheim eine Radtour. Von Lohhof-Süd aus geht es über die heideartige Wiesen zwischen Berglwald und Friedhof bis in die noch heute recht malerischen Niedermoorreste bei Riedmoos. Wo und wie der Park entstehen könnte, erläutert auf der Radtour der Biologe Tino Schlagintweit. Die Fahrt dauert zwei Stunden.