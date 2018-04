4. April 2018, 21:48 Uhr Neubiberg Saubere Gemeinde

Die Gemeinde Neubiberg bereitet sich auf ihren Frühjahrsputz vor. Am Samstag, 14. April, findet die Müll-Sammelaktion in den gemeindeeigenen Wäldern und Flächen statt. Die Gemeindeverwaltung freut sich "über alle Bürgerinnen und Bürger", die "im Interesse einer sauberen und umweltfreundlichen Umgebung" mit anpacken. Der Treffpunkt für den Frühjahrsputz ist um 9 Uhr vorm Rathaus am Rathausplatz 12. Sollte das Wetter an diesem Samstag nicht mitspielen, steht bereits ein Ausweichtermin fest: eine Woche später am 21. April. Alle Helfer, die ihre Gemeinde sauber halten wollen, bekommen eine Brotzeit als Belohnung. Anmeldungen sind telefonisch möglich (089/60 01 29 24).