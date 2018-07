8. Juli 2018, 21:56 Uhr Neubiberg Sanierung der Dreifachhalle

Eine Generalsanierung der aus den Siebzigerjahren stammenden Neubiberger Dreifachturnhalle des Gymnasiums rückt näher. Der Kreisausschuss für Bauen und Schulen wird an diesem Montag, 9. Juli, in seiner Sitzung von 14 Uhr an über die Kostenübernahme des Projekts durch den Landkreis beraten. Bevor mit der Generalsanierung begonnen werden kann, muss allerdings noch deren Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden. Das Planungsbüro Peck hat im Auftrag des Landkreises zu Beginn des Jahres in einer Machbarkeitsstudie ermittelt, dass die Sanierung mit etwa 6,7 Millionen Euro deutlich günstiger ausfallen würde als ein Abriss und Neubau der Sporthalle (8,5 Millionen Euro). Dieser Nachweis muss in enger Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern erfolgen.