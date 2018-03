25. März 2018, 21:58 Uhr Neubiberg Ostereiersuchen mit der CSU

CSU Neubiberg hat wieder viele Ostereier versteckt und lädt alle Neubiberger Familien am Ostermontag, 2. April, von 13.30 bis 16 Uhr zur großen Suche ein. Gefunden werden können die Ostereier am Schopenhauer Wald, Ecke Kaiser-Straße/Schopenhauer-Straße in Neubiberg. Spaß und Spiel sollen bei dieser österlichen Veranstaltung im Mittelpunkt stehen. So bietet die CSU wieder ein Kinderschminken an und hält weitere Angebote für die Jüngsten in der Gemeinde bereit. Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.