2. Januar 2018, 21:59 Uhr Neubiberg Neue Öffnungszeiten im Rathaus









Mit dem Jahreswechsel haben sich die Öffnungszeiten des Rathauses in Neubiberg geändert: Die Gemeindeverwaltung ist fortan von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr erreichbar, donnerstags zusätzlich zwischen 14 und 17 Uhr. Darüber hinaus steht das Bürgerbüro mit den stärker frequentierten Dienstleistungsangeboten im Bereich Pass, Melde- und Gewerbeamt zusätzlich zu folgenden Servicezeiten zur Verfügung: von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 12 Uhr, donnerstags auch zwischen 14 und 18 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten sind individuelle Terminvereinbarungen möglich. Diese können telefonisch ausgemacht werden. Mit dem Bürgerservice-Portal gibt es zusätzlich die Möglichkeit, Anträge an die Gemeinde Neubiberg online zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro weiterzuleiten. E-Mails können an buergerservice@neubiberg.de gerichtet werden.