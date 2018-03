28. März 2018, 21:52 Uhr Neubiberg Kunstwerkstatt für kleine Surrealisten

Schon die Surrealisten wollten vor mehr als hundert Jahren ihre Traumwelten in Bildern festhalten - die eigene Gedankenwelt der Nachwelt hinterlassen. Wenn Traum und Fantasie zusammenkommen, schmilzt plötzlich eine Uhr dahin wie in Salvador Dalis Werken. Die Vorstellungskraft mancher Erwachsener mag schon groß sein, doch die der Kinder ist es noch vielmehr. In einer Kunstwerkstatt für Kinder von sechs Jahren am Freitag, 13. April, bringt die Künstlerin Brigitte Köhler die Fantasie der Kinder von heute und der Erwachsenen von damals zusammen, sie lässt die damalige Zeit noch einmal aufleben und gibt Anregungen, wie Kinder ihr eigenes, surrealistisches Kunstwerk gestalten können. Die Werkstatt finden von 15 bis 17 Uhr in der Aula der Grundschule Neubiberg statt. Informationen auf der Homepage www.neubiberg.de.