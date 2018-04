17. April 2018, 21:54 Uhr Neubiberg Erster Bürgerentscheid

Die Rechtsaufsicht erklärt das Begehren der Jungen Union für den Erhalt des Maibaumplatzes und der dortigen Parkplätze für gültig. Die Abstimmung soll am 1. Juli über die Bühne gehen

Von Angela Boschert, Neubiberg

Die Neubiberger Bürger entscheiden am ersten Juli-Sonntag über den Erhalt des oberirdischen Maibaumparkplatzes. Das von der Jungen Union im März eingereichte Bürgerbegehren "Für den Erhalt des Maibaumparkplatzes!" erreichte das notwendige Quorum knapp. Der Versuch von Bürgermeister Günter Heyland (Freie Wähler), den Bürgerentscheid drei Monate später anzusetzen, um zuvor zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, scheiterte an einer Bedingung der JU: Der Gemeinderat hätte dafür die Architekten beauftragen müssen, "so zu planen, dass die Anzahl der oberirdischen Stellplätze beibehalten wird". Würde der Gemeinderat das tun, wäre der Inhalt des Begehrens erfüllt und ein Bürgerentscheid obsolet.

Genau zehn Stimmen mehr als nötig ergab die rechtsgültige Prüfung des Bürgerbegehrens. 271 Unterschriften waren ungültig, da sie von Bürgern aus den Nachbargemeinden stammen oder "offensichtlich gefälscht" oder doppelt abgegeben wurden. Inhaltliche Zweifel der Verwaltung an der Nennung von "unrichtigen Tatsachen" in jeder der vier Begründungen des Begehrens wischte die kommunale Rechtsaufsicht in ihrer Beurteilung vom Tisch und befand, das Bürgerbegehren sei "durch den Gemeinderat für zulässig zu erklären". Dem beugten sich in der Sitzung am Montag alle anwesenden 20 Gemeinderatsmitglieder und bestimmten zugleich den 1. Juli als Termin für den Bürgerentscheid. Es ist der erste in Neubiberg überhaupt.

Als Termin genügt hätte auch der 15. Juli. Da an diesem Tag das Finale der Fußballweltmeisterschaft angesetzt ist, schlossen ihn Bürgermeister Heyland und seine Verwaltung aus. Nun geht es Anfang Juli um die Frage, ob eine Mehrheit der Bürger die oberirdischen Parkplätze an der Hauptstraße nahe dem Rathaus behalten will. Die Junge Union hält sie für das Neubiberger Geschäftsleben für essenziell; ebenso die Nutzung des Maibaumparkplatzes als Festplatz. Ein solcher war in der Auslobung zum Architektenwettbewerb "Bürgerzentrum Neubiberg 2022" ausdrücklich gefordert. Den Architektenwettbewerb zum Erweiterungsbau des Rathauses Neubiberg und der Sanierung des alten Rathauses samt umliegender Freiflächengestaltung gewannen die Münchner Büros Spreen Architekten und Terra.nova Landschaftsarchitektur. Sie erhielten inzwischen den Planungsauftrag. Der Gemeinderat hatte im September vergangenen Jahres mit 13 gegen acht Stimmen entschieden, dass eine Tiefgarage mit 110 Plätzen zur Wettbewerbsaufgabe gehört.

Noch ist offen, ob Gemeinderatsmitglieder oder -fraktionen ein Ratsbegehren einreichen, um die Überlegungen des Gemeinderats im Bürgerentscheid als Alternative darzustellen. Eine Überlegung ist, das Rathausareal von Autos frei zu halten. Zudem soll mit einer Tiefgarage der dort herrschende Parkdruck gemildert werden. Die Größe der Tiefgarage ist umstritten, auch aufgrund der zu erwartenden Kosten. Auf diese geht auch das Bürgerbegehren ein, das die Verwaltung umfangreich prüfte und bemängelte. Die von ihr hinzugezogene Rechtsaufsicht des Landratsamts sah ebenfalls einige Mängel wie tendenziöse und ungenaue Darstellung, hält sie aber nicht für ausreichend, um einen Bürgerentscheid zu verhindern.

Vielmehr verweist sie auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts München von 17. Mai vergangenen Jahres (Aktenzeichen 4 B 16.1856). Darin heißt es, dass die Begründung für ein Bürgerbegehren "nur während der Phase der Unterschriftensammlung und nicht auch für die öffentliche Diskussion bei einem späteren Bürgerentscheid von rechtlicher Bedeutung ist". Daher gelte für sie zwar das Täuschungs- und Irreführungsverbot, aber auch eine "sich in allgemeinen Werturteilen oder Parolen erschöpfende Begründung" sei zulässig, solange sie "einen thematischen Bezug zu der Entscheidungsfrage aufweist". Die Fragestellung des Bürgerbegehrens weise auf den Erhalt der oberirdischen Parkplätze hin und sei somit ausreichend klar.