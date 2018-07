17. Juli 2018, 22:15 Uhr Neubiberg Entenrennen der Liberalen

Die Jungen Liberalen richten wieder das Unterbiberger Entenrennen aus, bei dem etliche Kinder erwartet werden, die ihre Enten anfeuern. Der Startschuss fällt am Sonntag, 22. Juli, gegen 15 Uhr, am Dorfplatz am Hachinger Bach. Von 13 Uhr an ist Anmeldung. Es gibt Kinderschminken, eine Hüpfburg und Musik. Die Landtagskandidaten Helmut Markwort und Thomas Jännert sind anwesend.