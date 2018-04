16. April 2018, 23:26 Uhr Neubiberg Blutspendeaktion

Durch Unfälle oder Krankheit sind immer wieder Menschen auf eine dringend erforderliche Blutspende angewiesen.

"Schenke Leben, spende Blut" lautet deshalb die Botschaft der Freiwilligen Feuerwehr Unterbiberg. Sie ruft Bürger auf, am Freitag, 20. April, von 15 bis 20 Uhr im neuen Feuerwehrgerätehaus an der Schönswetterstraße 20 in Unterbiberg Blut zu spenden.

Wer sich beteiligen möchte, muss sich auch ausweisen können.