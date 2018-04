19. April 2018, 21:58 Uhr Neubiberg Bibliothek am Bahnhof

Wer sich in Neubiberg Bücher und andere Medien ausleihen möchte, muss sich von Mitte Mai an nicht mehr zum Haus für Weiterbildung begeben, sondern an den S-Bahnhof. Denn die Gemeindebibliothek zieht wegen der Sanierung des Hauses für Weiterbildung vorübergehend in angemietete Räume über dem Edeka-Supermarkt am Bahnhofsplatz. Die Räume sind barrierefrei und mit dem Aufzug zu erreichen. Für die Nutzer bedeutet dies keine Einschränkung der Leistungen. Denn alle 28270 Bücher und Zeitschriften ziehen mit um. Ebenso sollen weiterhin Wlan, PC-Arbeitsplätze sowie bequeme Sitzplätze zum Schmökern zur Verfügung stehen. Wegen des Umzugs ist die Bücherei im Mai allerdings zwei Wochen geschlossen.