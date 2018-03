18. März 2018, 22:01 Uhr Natur Bienenfleiß wird nicht belohnt

Das Interesse an der Imkerei ist groß. Dennoch ist die Lage schwierig: Der Berufsstand leidet am Rückgang professioneller Akteure. Und dann ist da noch das Insektensterben. Der Ruf nach Schutz der Artenvielfalt wird lauter

Von Julian Carlos Betz, Gräfelfing, Haar, Neubiberg

Wer sich in seiner Freizeit mit etwas beschäftigen möchte, das nicht nur Freude macht, sondern auch noch einen ökologischen Nutzen mit sich bringt, ist bei den Imkern genau richtig. Das haben mittlerweile viele Menschen im Landkreis München entdeckt und damit beinahe so etwas wie einen Imker-Boom ausgelöst. Steigende Mitgliederzahlen bei den Vereinen sind allerorts zu verzeichnen. Gleichzeitig stagniert jedoch die Anzahl der Bienenvölker, sodass insgesamt eigentlich nicht von einem Aufschwung gesprochen werden kann.

Denn auch wenn die Anzahl der Bienenfleißigen gestiegen ist, so handelt es sich doch dabei vor allem um Amateure, die zwischen einem und drei Völkern versorgen, sagt Arno Bruder, Fachberater für Imkerei beim Bezirk Oberbayern. Aufgrund einer Änderung der Besteuerungsregeln in der Vergangenheit habe sich der Bestand bei den nebenerwerbstätigen Imkern hingegen deutlich reduziert, beklagt er.

Direkt betroffen von dem Trend zur Imkerei ist zum Beispiel der Erste Vorsitzende vom Imkerverein Münchner Osten-Haar-Vaterstetten, Franz Brand. Die Tätigkeit werde "sehr nachgefragt", aber dennoch müsse man jedes Jahr mit herben Völkerverlusten rechnen, unter anderem aufgrund von Varroa-Milbe und Giftstoffen wie den Neonikotinoiden, da habe sich noch nichts geändert. Gleichzeitig sieht er eine deutliche Veränderung der bevorzugten Nährstofflandschaft für die Bienenvölker: weg vom Land, hin zur Stadt.

"Absurderweise" biete die Stadt nun mittlerweile mehr an Nahrungsvielfalt, da sich auf dem Land die Ausbreitung von Monokulturen und das Verschwinden von mageren Grünwiesen stark bemerkbar mache. Im näheren Umkreis der Stadt München fänden die Bienen dagegen verschiedene reizvolle Nahrungsquellen, wie kleine Mischwälder und Privatgärten. Auch Rolf Kleinstück, der Vorsitzende vom Imkerverein Gräfelfing kann das bestätigen. Die sogenannten "Trachtlücken", also Mängel im lokalen Nahrungsangebot, seien nur noch auf dem Land zu verzeichnen. Somit würden die stadtnahen Imker mittlerweile sogar höhere Erträge bei der Honigproduktion registrieren als ihre Kollegen draußen auf dem Land.

Wie geht es also den Bienen und Insekten im Münchner Umland? Darauf lässt sich nur schwer eine Antwort geben, da es vielfältige Einflüsse zu verzeichnen gibt. Bruder möchte jedenfalls keine Entwarnung zulassen: Seit den Siebzigerjahren sei der gesamte Insektenbestand hierzulande um bis zu 80 Prozent gesunken, sagt er und verweist dabei auf eine dramatische Dynamisierung dieser Tendenz gerade in den vergangenen 15 Jahren. Für die Bienen trete man nun wenigstens teilweise ein und auch das Interesse sei jetzt glücklicherweise da. Doch wer setzt sich für Käfer ein? "Die haben schließlich keine Lobby", stellte Bruder kürzlich bei einem Vortrag in Neubiberg fest. Und da in der Natur alles mit allem zusammenhänge und die Bestäubungsleistung sowohl von Bienen als auch von Käfern enorm sei, müsse man die Ursachen von Bienen- beziehungsweise Insektensterben vehement bekämpfen.

Dabei wird schnell der Ruf nach Regulationen in der Landwirtschaft laut. Der Einsatz von Insektiziden hat laut Bruder immer noch verheerende Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Es könne nicht sein, dass hierzulande durch Profitmaximierung mittels technisierten Einsatzes von Chemikalien und Monokultur der Markt überschwemmt werde und man am Ende dann "Magermilchpulver nach Afrika" exportiere, um dort schließlich Arbeitsplätze zu vernichten. Die "verfehlte Agrarpolitik" sei vor allem in den Fokus zu rücken, hier müsse man handeln, das sei "das A und O".

Dem kann sich auch Brand anschließen, seiner Meinung nach muss sich vor allem in Brüssel etwas ändern. Die "Vergabepraxis der Subventionsförderung" schaffe keinerlei Anreize für den Landwirt, ökologisch orientiert zu wirtschaften. Das Interesse an Vielfalt müsse auch ökonomisch begründet werden, sonst könne langfristig kein Wandel stattfinden. Und für den Schutz der Bienen gebe es schließlich auch ein finanzielles Argument, meint Bruder: Um bis zu 50 Prozent würde die natürliche Bestäubungsleistung den Ernteertrag steigern, wenn man denn umfassend Rücksicht auf Nahrungsquellen und Gesundheit der kleinen Insekten nehmen würde. Die kurzfristigen Einbußen bei dem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel wären somit bei weitem wieder reingeholt.

Zugleich gibt es Stimmen, die der Landwirtschaft die Rolle als Hauptverursacher in der Diskussion um das Artensterben nicht gerne zuschreiben möchten. Roland Schilling von der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) gibt zu bedenken, dass es im Grunde nur "einige schwarze Schafe" seien, die sich nicht an die Regeln hielten, was den Einsatz von Glyphosat und Neo-

nikotinoiden anbelangt. Es gebe durchaus Kontrollen, auch müsse jeder Landwirt ein Zertifikat für den Pflanzenschutz erwerben, das er bei Verstößen schnell wieder verlieren könne. Schilling würde die Diskussion lieber von den Landwirten wegführen. Die Bundesbahn sei beispielsweise für den größten Einsatz von Glyphosat verantwortlich, darüber werde nie gesprochen. Auch der Kreisobmann der Bauern im Landkreis, Anton Stürzer, kritisiert die großen Mengen an Glyphosat, die etwa an Bahndämmen ausgebracht würden.

Die Frage nach politischen Mitteln ist jedenfalls eine bleibende Konstante im Umgang mit dem Thema Bienen- und Insektensterben. Letztlich seien es jedoch Verbraucher und Lobbyisten, die darüber entscheiden, was gekauft wird und unter welchen Bedingungen produziert werden darf, erinnert Imkerei-Fachberater Bruder. Und Maßnahmen wie das Anlegen von Blühstreifen seien zwar "nett angedacht", so Brand, würden aber nicht weit genug gehen. Der Bio-Landwirt Alois Daberger aus Putzbrunn sieht darin sogar nur "ein Alibi" vor allem für die Zulieferer von Biogas-Anlagen, die damit den Anbau von Mais auszugleichen meinen. Sämtliche Maßnahmen auch von Seiten der Gemeinden, die vermehrt Flächen für Bienen herrichteten, seien nur ein "kleiner Baustein", so Brand. "Wir brauchen Visionen", fasst Bruder bei seinem Vortrag in Neubiberg zusammen.

Ein positives Zeichen kann jedoch wiederum Yorck Bednorz vermelden, Mitglied beim Imkerverein Ottobrunn und Verantwortlicher für den Lehrbienenstand auf dem Muna-Gelände in Hohenbrunn. Zwar habe er zwei neue Maisfelder in der unmittelbaren Umgebung zu seinen Bienenvölkern feststellen müssen, doch sei der Pollenertrag vergangenes Jahr bedeutend besser ausgefallen. Er führt das auf Blühstreifen zurück, die an Feldrändern angelegt wurden. Seine Befürchtung, dass wieder einmal Verluste wegen landwirtschaftlichen Monokulturen zu vermelden wären, bestätigten sich nicht.