4. Mai 2018, 21:49 Uhr Nahversorgung Rollender Einkaufsmarkt

Lkw fährt einmal wöchentlich das Unterschleißheimer Zentrum an

Zur Kompensation des geschlossenen Edeka-Marktes am Unterschleißheimer Rathausplatz fährt nun einmal wöchentlich ein "Rollender Supermarkt" das Stadtzentrum an. Der Lkw ist eine Initiative des Roten Kreuzes im Kreis Erding, die nun auch nach Unterschleißheim kommen soll. Ein elf Meter langer Truck wird hier Lebensmittel, Drogerieartikel und Gebrauchswaren für den Haushalt anbieten. Der Lkw wird barrierefrei zu betreten sein. Angeboten werden Ladenpreise, da das Rote Kreuz damit nicht gewinnorientiert arbeite.

Ab Mai soll es mit dem neuen Angebot schon losgehen. Geplant ist, dass der Rollende Supermarkt immer am Montag von 8.30 bis 9.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz zum Einkaufen bereit steht. Das Sortiment soll dann je nach den Bedürfnissen der Unterschleißheimer Kunden nach und nach angepasst werden. Zuvor hatte die Stadt in Kooperation mit der Nachbarschaftshilfe schon Einkaufsfahrten vom Rathausplatz zu örtlichen Einkaufsmärkten initiiert.

Mit den beiden Neuerungen könne "eine Verbesserung der Versorgungssituation im IAZ-Bereich ermöglicht werden", freute sich Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Stadtrat. Demgegenüber rügte Martin Reichart (FB) das Stündchen Öffnungszeit des Trucks als "Tröpfchen auf den ganz heißen Stein". Die Aktivitäten würden "nicht zudecken, was hier seit Jahren versäumt wurde", monierte er. Auf dem benachbarten Postgrundstück hätte man "schon ein Jahr einen Supermarkt haben können, wenn sie nicht blockiert hätten", griff er Böck an. Der Bürgermeister verficht eine Komplettlösung für IAZ und Postgelände. Böck verwies darauf, dass für das IAZ bislang keine Lösungen umsetzbar gewesen seien. Erst nachdem nun ein Investor die Immobilie arrondiert habe, gebe es aktuell "erstmals die Chance, dass sich im IAZ was bewegt". Dass er irgendwas blockiert hätte, wies Böck zurück: "Es gab hier noch keinen Antrag, der abgelehnt worden wäre". Grüne und ÖDP haben nun vor der Sitzung einen Antrag eingereicht, das Postgelände separat zu entwickeln, ohne die Situation am IAZ abzuwarten.