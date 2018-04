29. April 2018, 22:04 Uhr Nahverkehr Stadtbahn für den Norden

SPD fordert Linie von Schleißheim über Garching nach Feldmoching

Vor etwa einem Jahr präsentierte das Schweizer Architekturbüro Basler und Partner im Auftrag des Landkreises eine Studie mit Vorschlägen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Eine der damals vorgestellten Ideen betraf eine Stadtbahn, die von Ober- über Unterschleißheim bis nach Garching führen solle. Die SPD-Kreistagsfraktion hat diesen Vorschlag nun noch erweitert und ihn im Ausschuss des Landkreises für Mobilität und Infrastruktur vorgestellt.

Die Sozialdemokraten fordern nunmehr, diese Stadtbahn nach Möglichkeit auch noch bis zum S- und U-Bahnhaltepunkt Feldmoching im Norden der Landeshauptstadt fortzuführen. Christoph Böck, SPD-Kreisrat und Bürgermeister von Unterschleißheim, begründete den Antrag vor allem mit den Vorhaben im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich, die in den nächsten Jahren im Norden Münchens realisiert würden, etwa der Ausbau der TU in Garching, die Ansiedlung der LMU in Oberschleißheim oder der Aufbau des BMW-Zentrums für autonomes Fahren in Unterschleißheim. Zudem würden im Münchner Norden Wohnungen für bis zu 40 000 Menschen gebaut.

Eine Anbindung der drei Nord-Kommunen an die Landeshauptstadt sei schon alleine deshalb "dringend erforderlich". Um die Zeit bis zur Realisierung der Stadtbahn zu überbrücken, fordert die SPD-Fraktion zudem, dass eine Busverbindung auf dieser Strecke in die Aktualisierung des Nahverkehrsplans des Landkreises aufgenommen werde.