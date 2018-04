5. April 2018, 21:54 Uhr Musik Hintersinnige Songpoesie

Einfühlsame Töne, kluge, hintersinnige Texte und vor allem "vui Gfui" - dafür steht Michael Fitz. Bekannt durch diverse Fernsehrollen (Tatort, Hattinger) ist der inzwischen 59-jährige Schauspieler seit vielen Jahren auch schon als Songpoet und Liedermacher auf deutschen Bühnen unterwegs. Am Samstag, 14. April, gastiert Fitz im Feldkirchner Rathaus und präsentiert dort sein Programm "Des bin i". Der Münchner taucht in seinen Liedern allerlei Menschliches hervor - Schönes und Grausames - vorgetragen im Dialekt. "Je mehr wir erkennen, wie sehr der Wahnsinn der Anderen auch der Unsere ist, je mehr wir die Ursachen des ganz Großen auf einmal im ganz Kleinen erkennen, umso mehr können wir uns darin entspannen - wenn alles gut geht - über unseren eigenen Wahnsinn lachen", erklärt Fitz. Das Konzert in Feldkirchen beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über www.feldkirchen.de, in der Rathausinfo und in der Postagentur Feldkirchen.