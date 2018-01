8. Januar 2018, 21:47 Uhr Mitten in Unterhaching Low Carb war gestern









Gute Vorsätze? Setzt eh keiner um. Deshalb ist jetzt bei den Volkshochschulen im Hachinger Tal der Knödel-Wahnsinn ausgebrochen

Kolumne Von Iris Hilberth

Wer hat eigentlich beschlossen, dass es von 1. Januar an erst mal nur noch Salat, Brokkolisuppe und Vollkornbratlinge geben soll? Der Arzt, die Ehefrau oder Sie selber? Man kann am Silvesterabend darauf wetten, dass Abnehmen und gesunde Ernährung wieder unter den Top Ten der Vorsätze für das neue Jahr landen. Völlerei war gestern, Low Fat, Low Carb und die Mittelmeerdiät sind das Credo 2018. Aber waren da nicht noch ein paar Lebkuchen übrig, die schließlich nicht verkommen sollen? Noch ein kleiner Dominostein, dann ist wirklich Schluss. Oder?

All denen, die seit Wochenbeginn mit Heißhunger um die von verbotenen Lebensmittel herumschleichen und mit aller Kraft den Einkaufswagen ausschließlich auf Kurs in Richtung Obstabteilung zu halten versuchen, während sie von der Wursttheke und dem Süßigkeitenregal geradezu magisch angezogen werden, sei gesagt: Macht nichts! Sie können sich, sollte sich das schlechte Gewissen oder sonst wer melden, auf Maike Ehrlichmann verweisen. Die ist immerhin Ernährungswissenschaftlerin und empfiehlt in ihrem neuen Buch: "Einfach ehrlich essen". Man solle sich auf seinen Appetit verlassen und selbstbestimmt essen.

Damit lässt sich vielleicht auch erklären, warum die Volkshochschulen im Hachinger Tal in diesen ersten Wochen nach dem Jahreswechsel dem Trend des Kalorienzählens trotzen und stattdessen in der Schulküche aus dem Vollem schöpfen. Zunächst macht an diesem Freitag Unterhaching mit dem Kurs "Knödel-Wahnsinn" der Diät-Küche eine Kampfansage. Pikant bis süß, gekocht, gedämpft, gebraten oder frittiert wird dieser Sündenfall des neuen Jahres angerichtet. Da will Oberhaching offenbar nicht als Spaßverderber dastehen und lockt wenig später mit "Strudel, Nockerl und Knödel", und zwar gewickelt, gezogen, gefaltet und gerollt. Unterhaching kontert schon Ende des Monats mit der "Strudel-Extase". Abnehmen ist da nicht der Kerngedanke. Das ist klar wie Kloßbrühe.