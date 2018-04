11. April 2018, 21:50 Uhr Mitten in Unterschleißheim Besuch aus Mittelerde

Wer dachte, Ents seien eine Erfindung von Fantasy-Autor Tolkien, war nicht auf der Gewerbeschau in Unterschleißheim

Kolumne von Vinzenz Neumaier

Verschwörungstheoretiker behaupten felsenfest, dass vier Meter hohe umherwandelnde Baumwesen nicht existieren. Ents, wie diese Wesen im Fachjargon heißen, seien reine Fiktion. Erdichtet von J. R. R. Tolkien, dem Großmeister moderner Fantasy-Literatur. Das ist natürlich Blödsinn. Ents sind nur scheue Wesen. Umso bemerkenswerter, dass sich zwei besonders dicht belaubte Exemplare auf die Unterschleißheimer Gewerbeausstellung (UGA) verirrten. Dort konnten alle Laubgewächs-Leugner den knorrigen Gesellen eigenhändig über die Rinde streichen. Es gibt Ents. Ja, wirklich!

Für Zweifler ist das immer noch kein Beweis: Sie mutmaßen, dass die Ents auf der UGA nur kostümierte Schauspieler auf Stelzen gewesen seien. Wie lächerlich! Sogar die Anreiseroute der Ents ist doch bekannt. Eigentlich hatten die beiden wandelnden Bäume nur einen kurzen Abstecher nach Isengart vor, wollten am Vormittag ein paar Orks verhauen und danach zurück in den heimatlichen Wald. Offenbar nahmen sie auf dem Heimweg die falsche Abzweigung und landeten in Unterschleißheim. Die Organisatoren der Gewerbeschau lockten die Ents angeblich mit einer Spur feinster Humuserde aus dem düsteren Dickicht Mittelerdes nach Unterschleißheim.

Ein durchtriebener Plan mit einem perfiden Ziel. Auf der UGA sollten die Ents nur zur Belustigung des Publikums posieren! Für ein paar billige Lacher mit den knorrigen Ästen wackeln. Ein wahrlich grausames Spektakel für solch stolze Gewächse. Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck, natürlich kein Mitglied der Grünen, verkannte bei der Eröffnung das Leid der Bäume. Stattdessen hieß er beide Ents herzlich willkommen. Wie zynisch. Seine Worte brachten die Ents endgültig auf die Palme: Sofort begannen sie bedrohlich mit den Ästen zu rascheln. Ein eindeutiges Zeichen: Die Bäume sind zornig!

Der Furor botanicus entlud sich an den Besuchern der Gewerbeausstellung. Die umherwandelnden Laubgewächse schlichen sich an unschuldige Schaulustige heran und erschreckten sie hinterrücks mit ihren Ästen. Glücklicherweise übersahen sie den Stand der Zimmerei "Das Bau-Team". Man stelle sich die Schmerzen vor, die Zimmerer mit Sägen und Nägeln unschuldigem Holz tagtäglich zufügen. Nicht auszudenken, wie die Ents darauf reagiert hätten.