26. Dezember 2017, 21:58 Uhr Mitten in Unterhaching Leichtigkeit mit Hans III.









Feedback

Die Schoko-Nikoläuse in den Geschäften weichen den Clownskostümen. Denn bald bricht die narrische Zeit an

Kolumne Von Claudia Wessel

Der dunkelste Tag des Jahres ist vorbei, die Helligkeit bleibt nun täglich ein wenig länger. Auch das emotionsvollste Fest des Jahres ist passé, die Hoffnungen erfüllt oder enttäuscht worden. Wenn nun auch noch der schrecklich aufgeladene Jahreswechsel geschafft ist, dann kehrt endlich wieder Leichtigkeit ein, und es geht nicht mehr so ernst und bedeutungsschwanger zu.

Vielmehr kommen jetzt bald die Zeiten, in denen Hans III. und Regina I. in Unterhaching, Nikolas I. und Daniela I. sowie Ramon I. und Stephie I. in Oberschleißheim, Maxi I. und Tamara I. sowie Nico I. und Melanie IV. in Kirchheim und viele weitere ihre Regentschaften antreten. In die nagelneuen Terminkalender kann man nun so schöne Dinge eintragen wie Festlicher Faschingsauftakt der Kirnarra, Bürgerhaus Haar, 5. Januar (20 Uhr), Gala-Ball der Narrhalla Oberschleißheim im Bürgerhaus, 20. Januar (20 Uhr), Almrock-Faschingsball, 2. Februar, Hachinga Halle Unterhaching (20 Uhr) oder Weiberfasching am 8. Februar an diversen Orten.

Man kann endlich wieder das Vergnügen haben, die Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund mit orangefarbenen Zöpfen und geringelten Strümpfen als Pippi Langstrumpf zu erleben und erwachsene Männer mit damischen Hüten als ebensolche Ritter auftreten zu sehen. Bei der Faschingsgesellschaft Gleisenia Unterhaching, deren Präsident Polizist Andreas Simbeck ist, kann man sogar ein Jubiläum mitfeiern, nämlich die 50. Faschingssaison der Truppe.

Um an all diesen Terminen passend gekleidet zu sein, wird man schon in wenigen Tagen die große Auswahl in zahlreichen Spezialabteilungen der Geschäfte haben. Man wird durchschlendern, Marienkäfer und Clownskostüm anprobieren, schließlich doch nur eine Federboa kaufen und frühestens am Rosenmontag, dem 11. Februar, mit dieser um den Hals aus dem Haus gehen. Aber trotzdem ist sie so schön, die Leichtigkeit der narrischen Jahreszeit. Vor allem kann man sie auch viel leichter ignorieren als Weihnachten und Silvester.