Je nach Wetterlage bieten sich Bewohnern des schönen Bayernlandes Traumkulissen

Kolumne von Bernhard Lohr

So stellt man sich das im hohen Norden vor, wenn die Bayern nerven mit ihrer Selbstverliebtheit. Wenn sie sich wieder in Dirndl und Leserhose werfen. Und wenn sie dann vor mächtigen Zwiebeltürmen barocker Kirchen und vor Zinnen schneebedeckter Berge posieren. Dann denken viele: Die müssen wieder den dicken Max raushängen lassen und sich groß als etwas Besonderes herausstellen. Das ist doch nur Show, das sind doch nur Kulissenschieber. Die müssen irgendetwas kompensieren.

Doch wer so denkt, übersieht, dass das Lebensgefühl im Voralpenland tatsächlich immer wieder von Naturschönheiten geprägt wird, denen man gar nicht entkommen kann. Die Berge rückt keiner gerade mal ins Bild, weil ihm danach ist. Sie sind einfach da und bei Föhnwind sogar für die Bewohner im Landkreis München so nah, dass sie nach ihnen greifen zu können meinen. Für manchen ist das ebenso schwer zu glauben wie die Tatsache, dass schon ein paar Kilometer südlich von München die Tracht am Sonntag zum normalen Ausgehgewand gehört. Das ist keine Show, kein Kitsch - das ist Alltag.

Wie unglaublich das selbst manch Hiesigem erscheint, zeigte sich am Donnerstag, als ein Leser befand, das Schmuckfoto auf der Seite 1 der Landkreisausgabe, das die Kirche von St. Peter in Siegertsbrunn vor Alpenkulisse zeigte, müsse doch bearbeitet worden sein. Das ist natürlich nicht geschehen. Der Fotograf hat nur das getan, was am Mittwoch bei bester Fernsicht auch ein Autofahrer machte, der zwischen Feldkichen und Ottendichl an der B 471 am Straßenrand hielt und ausstieg, um die Bergsilhouette abzulichten. Er hatte freilich statt St. Peter das Haarer Hochhaus im Vordergrund. Auch das gehört zu Bayern.