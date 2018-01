2. Januar 2018, 21:58 Uhr Mitten in Pullach Ein Dach, mehr nicht









Eine Wohnung mit Isarblick - hoch begehrt! Die Wohnstatt von zwei Männern in Pullach dürfte dennoch kaum einer haben wollen

Kolumne von Claudia Wessel

Sie haben ein Dach über dem Kopf und einen unverbaubaren Blick auf die Isar. Sie haben keine direkten Nachbarn, zumindest im Winter nicht, wenn der etwa hundert Meter entfernte Biergarten ruhig da liegt. Sie können mit dem leisen Plätschern des Isarwassers im Ohr einschlafen und ebenso aufwachen. Sie können nachts solange Party machen, wie sie wollen, Licht brennen lassen, kochen, singen, tanzen - was auch immer ihnen einfällt. Es wird sich niemand beschweren, weil sie damit an ihrem abgelegenen Wohnort niemanden stören.

Dieser hat natürlich auch ein paar unkomfortable Seiten. So müssen die beiden Bewohner die Müllabfuhr selbst erledigen, Einkäufe zu Fuß nach Hause schleppen, denn es hält in ihrer Nähe kein Bus, und ein Auto besitzen die beiden nicht. Sie müssen damit leben, dass sie Wind und Wetter rund um die Uhr ausgeliefert sind. Denn ihr Dach ist wirklich nur ein Dach, ohne seitliche Mauern, und schützt somit zwar vor dem schlimmsten Niederschlag. Kommen aber Böen dazu, wehen die nassen Tropfen und Schneeflocken sicher auch auf ihre Betten. Und fallen die Temperaturen unter null Grad, dann braucht es schon eine Menge Daunenzeug, um es darunter auszuhalten.

Die beiden Herren, wie Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund von den Grünen sie in ihrem Brief an die Bürger zum Jahreswechsel nannte, haben aber auf jeden Fall einen guten Draht zur Gemeinde. Dicke Decken und Schlafsäcke, Lebensmittel und heißer Tee werden ihnen regelmäßig von der für die insgesamt zehn Obdachlosen in Pullach zuständigen Sozialarbeiterin vorbeigebracht. Man akzeptiert, dass die beiden anders als die acht anderen nicht in Notunterkünften leben wollen, sondern die freie Natur bevorzugen. Auch als kürzlich einer der beiden sehr krank war, kam Hilfe von der Gemeinde. Sie suchte - was ziemlich lange dauerte - einen Arzt, der den Mann ohne Krankenversicherung behandelte. Pullach plant nun in diesem Jahr, gemeinsam mit anderen Gemeinden ein Netzwerk zu gründen, um in solchen Fällen besser helfen zu können. Dem Patienten geht es inzwischen wieder besser und er hat keineswegs vor, sein Leben mit freiem Isarblick aufzugeben.