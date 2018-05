4. Mai 2018, 21:49 Uhr Mittelschule Haar Wo Zuhause ist

Eine Ausstellung von Schülern spürt dem populären Begriff Heimat nach

Von Marion Pfender

Haar"Heimat", dieser Begriff hat derzeit Konjunktur. Was aber bedeutet Heimat - jenseits aller Floskeln und politischen Instrumentalisierungen - für Menschen, die sie aufgeben und in der Fremde eine neue suchen mussten? Und was für die, die nie gezwungen waren, ihre Heimat infrage zu stellen? Damit haben sich Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Haar über vier Monate hinweg beschäftigt. Klassen- und fächerübergreifend befassten sie sich mit ihrer Herkunft und ihren Stärken, sammelten Assoziationen, schrieben und malten ihre persönlichen Heimatgefühle auf. Die Ergebnisse stellen sie im Foyer des Haarer Rathauses aus.

Für Heimat gibt es viele Wörter. (Foto: Claus Schunk)

Finns, 14, Vater ist Österreicher, er selbst ist in Deutschland aufgewachsen. Mit dem Thema Heimat hat er sich zuvor nicht viel beschäftigt. Als Klassenlehrer Markus Fauth das Projekt ankündigte, freute er sich aber: "Dadurch konnte ich etwas über die Heimat von anderen erfahren." Interessant fand er beispielsweise, dass vielen in seiner Klasse Familie und Freunde wichtiger sind als der Ort, aus dem sie kommen.

Fauth ist begeistert von dem Einsatz, den die Jugendlichen an den Tag gelegt haben: "Viele haben selbst Fotos von ihrem Lieblingsort gemacht oder Freunde und Verwandte angeschrieben, um sich Bilder aus ihren Herkunftsländern schicken zu lassen." Dass die Ergebnisse vielfältig sein würden, hatte er erwartet. Überrascht hat ihn jedoch, dass sich Heimat auch an einem Wellensittich festmachen kann.

Der Haarer Mittelschüler Kasbar gestaltete zusammen mit seinen Mitschülern eine Ausstellung. (Foto: Claus Schunk)

Die Worte, die Sebastian, 16, zu seinem Geburtsort Rawa Mazowiecka eingefallen sind, beinhalten auch "Wehmut" und "wieder heim". In den fünf Jahren, die er inzwischen in Deutschland ist, hat er zwar Freunde gefunden und fühlt sich wohl in Haar. Trotzdem will er vielleicht eines Tages wieder zurückgehen nach Polen. "Einer meiner Brüder wohnt noch dort, der andere baut sich gerade ein Haus."

Schulsozialarbeiterin Julia Horn hat das Projekt initiiert. Der Anstoß kam durch eine Fortbildung bei der Organisation Care, die Integrationsprojekte finanziell unterstützt. Ein passendes Thema für die eigene Schule war schnell gefunden: "Heimat, und auch Heimweh, ploppt bei uns immer wieder auf", erklärt sie. Gerade in Einzelgesprächen wird ihr deutlich, wie sehr das Thema manche Schüler beschäftigt.

Auch Sebastian zeigte mit Bildern, was für sie Heimat bedeutet. (Foto: Claus Schunk)

Kasbar, 14, kommt aus Aleppo. Sein Akrostichon (Gedicht aus den Anfangsbuchstaben eines Wortes) spricht auch von Angst und Leichen. Heimat ist für ihn aber vor allem seine Familie. Er hat sich ein Bild vom Weihnachtsfest ausgesucht. Darunter schreibt er: "Für mich war Heimat, wenn ich Weihnachten mit meiner Familie in Syrien feiern konnte." Jetzt sei es Weihnachten zu Hause in Haar. Dazu gehört für ihn auch, seine Oma anzurufen, die noch in Syrien ist. Ob er selbst eines Tages zurück will, kann er noch nicht sagen: "Es ist keiner mehr da, meine damaligen Freunde sind in alle Welt zerstreut."

Schule spielt eine wichtige Rolle bei der Integration zugewanderter Jugendlicher. "Wir sind für die meisten Kinder Heimat, fast wie eine zweite Familie", erklärt Lehrer Fauth. Nicht nur unbegleitete minderjährige Flüchtlinge fänden hier Stabilität und Orientierung. Sie freuten sich über ihre Leistungen und Erfolge. "Gerade die Schülerinnen und Schüler der Übergangsklassen legen oft einen enormen Ehrgeiz an den Tag und machen sehr gute Abschlüsse", bestätigt Rektorin Christa Beyer.

Die Ausstellung ist noch bis 18. Mai im Rathaus zu den Öffnungszeiten zu sehen. Anschließend werden die Objekte in der Schule ausgestellt.