2. April 2018, 21:54 Uhr Meine Woche Die Schönste im ganzen Land

Veronika Gerstmeier organisert Katzenausstellung in Garching

Von Vinzenz Neumaier, Garching

Veronika Gerstmeir () liebt Katzen seit ihrer Kindheit. Mit sieben Jahren bekommt sie ihre erste, sie hat ein schwarz-weißes Fell. Gerstmeir nennt sie Mikesch, nach dem gestiefelten Kater aus Otfried Preußlers Erzählung. Heute hält die 30-Jährige mehrere Rassekatzen, Typ Maine-Coon, in ihrem Haus. Gerstmeir beschreibt sie so: "Wahnsinnig große" Tiere mit dichtem flauschigem Fell und trotz dieses "Wildlooks" sehr lieb. "Jede Katze hat so etwas Besonderes", davon ist Gerstmeir überzeugt.

Damit sich alle Katzen wohlfühlen, hat sie ein Freigehege gebaut. In ihrem Haus stehen Kratzbäume, und wenn sich ihre Katzen ausruhen wollen, können sie sich in Hängematten legen. Zu Fressen kauft Frauchen hochwertiges Nassfutter. "Rinder- und Hühnerherzen mögen die Katzen am liebsten", sagt Gerstmeir. Die holt sie dann auch beim Metzger. Ihre Liebe zu Katzen hat Gerstmeir zum "Cat Club Germany" gebracht, einem der größten Vereine für Katzenfreunde in Deutschland. Sie engagiert sich im Vorstand und ist dort für das Zuchtamt zuständig. Regelmäßig organisiert der Cat Club internationale Ausstellungen für Rassekatzen - am 7. und 8. April im Bürgerhaus in Garching.

Bei vergangenen Veranstaltungen kamen mehr als 2000 Menschen. Auf Facebook geben Besucher den Ausstellungen nur Topnoten: "Es hat mir gut gefallen... komme gerne wieder", schreibt eine Facebook-Nutzerin mit Katzenbild, eine andere berichtet von "großartigen Katzen, großartiger Gesellschaft und super Show". Auf eine gleichbleibend hohe Gästezahl hofft Gerstmeir diesmal auch in Garching. Besucher können etwa 140 Katzen begutachten. An manchen Ständen gibt es Katzenfutter zu kaufen.

Seit etwa acht Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es gibt noch viel zu tun: Mitglieder müssen die Käfige aufstellen, einen Tierarzt organisieren und die Bühne aufbauen. Diese wird dann am Wochenende für die Preisverleihung genutzt. Eine Jury krönt die schönsten Katzen. Jedes Tier hat seine eigene Kategorie, vertreten sind Rassen wie Heilige Birma, norwegische Waldkatze oder "Canadian Sphynx".

Die Richter sind vom Fach, müssen Genetik und Standards bei allen Rassen kennen. Nach Garching kommen Richter aus Russland, Italien oder Ungarn. Veronika Gerstmeir hat ihre Maine-Coon Rassekatzen nicht für den Wettbewerb angemeldet, obwohl die Maine-Coons sogar mit einer Sondershow im Mittelpunkt stehen. Der Grund ist einfach: "Ich habe organisatorisch zu viel um die Ohren, als dass ich mich um meine Katzen beim Wettbewerb kümmern könnte."