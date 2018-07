8. Juli 2018, 21:56 Uhr Malerei Bilder der Lebensfreude

Eine Ausstellung von Veronika Schattenmann

IsmaningLeicht, beschwingt kommen die von Blüten und Blättern umgebenen Figuren daher, von denen die Bilder der Künstlerin Veronika Schattenmann bevölkert sind. Mit pastellfarbener Leichtigkeit zeigen sich Geister, Feen, Fabelwesen und verirrte Menschenkinder in einem nebelverhangenen Märchenwald, daneben eine Bilderserie zu Shakespeares Sommernachtstraum sowie Zeichnungen, die wie illustrierte Reisetagebücher anmuten. All diese Arbeiten in Öl, Acryl und Mischtechnik sind derzeit unter dem Titel "Joie de Vivre", was mit Lebensfreude zu übersetzen ist, in der Galerie im Schlosspavillon, Schloßstraße 1, in Ismaning zu sehen. Bereits im Jahr 2013 war die 1939 geborene Künstlerin, die mit ihrem Atelier im Ismaninger Wasserturm beheimatet ist, dort zu Gast. Nach ihrer Ausbildung an der Blochererschule für freie und angewandte Kunst sowie der Kunstakademie München arbeitete Schattenmann als Bühnenmalerin und brachte Kinderbücher sowie einen Gedichtband heraus. Die in Ismaning ausgestellte Werkübersicht kann noch bis zum 15. Juli, Dienstag bis Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr, besichtigt werden.