5. April 2018, 21:54 Uhr Logistikzentrum BMW entscheidet über Standort Vaterstetten

Von Wieland Bögel, Vaterstetten/Kirchheim

Es war die Überraschung des vergangenen Sommers: Der Autobauer BMW erwägt einen Standort in Vaterstetten. Nördlich der Autobahn 94 wollten die Münchner ein Logistikzentrum bauen. Ob der große Geldsegen wirklich kommt oder die Freude verfrüht war, wird sich wohl bis Ende des Monats herausstellen. Denn dass BMW in Vaterstetten baut, war für den Autobauer von Anfang an nur eine von mehreren Optionen. Eine andere ist das geplante Gewerbegebiet West in Erding, auch in weiteren Kommunen untersuche man mögliche Standorte, bestätigte BMW bereits im Herbst - ohne allerdings Namen zu nennen.

Dies könnte aber in den kommenden Wochen der Fall sein, wie Vaterstettens Wirtschaftsförderer Georg Kast sagt. Er rechne damit, dass der Autobauer viellleicht noch im April, spätestens Anfang Mai, eine Entscheidung bekanntgeben werde. Vaterstetten plant nördlich der Autobahn ein gut 40 Hektar großes Gewerbegebiet, für das es laut Kast bereits erste Interessenten gibt. Welche Firmen sich ansiedeln, könnte bis Sommer feststehen, sagt Kast. Überhaupt ist der Zeitplan - BMW hin oder her - sportlich. Bis in einem Jahr soll Baurecht bestehen. Er gehe davon aus, dass auch zeitnah gebaut werde, so Kast, "die Gemeinde will, dass es ruckzuck geht, wir wollen ja ab 2020 Geld einnehmen."

Damit das auch in der nötigen Größenordnung passiert hat der Gemeinderat einen Kriterienkatalog für Firmen im Gewerbegebiet beschlossen. So sollen pro Hektar Fläche im Durchschnitt 200 000 Euro Gewerbesteuer abfallen und 50 Arbeitsplätze entstehen. Auch eine möglichst nachhaltige Bauweise mit geringem zusätzlichen Verkehrsaufkommen ist ein Ziel, wobei der ursprünglich schärfer formulierte Katalog mit Blick auf das Logistikzentrum aufgeweicht wurde.