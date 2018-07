15. Juli 2018, 22:08 Uhr Leonhardifest Vorfahrt für Pferde

Die Umfahrt und Segnung der Rösser in Siegertsbrunn zieht Hunderte bei strahlendem Sonnenschein an

Von Iris Hilberth, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Schon wenn man an diesem Sommermorgen von Höhenkirchen aus in die Bahnhofsstraße einbiegt, wird schnell klar: Heute haben in Siegertsbrunn die Pferde Vorfahrt. Die wenigen Autos, die vor Beginn der Leonhardifahrt noch durchkommen, umkurven Pferdeäpfel und die dazugehörigen Gespanne. Die Besucher pilgern in Scharen an den Südrand der Gemeinde, dort wo die alte Leonhardikirche mit ihrer spätbarocken Haube in den blauen oberbayerischen Himmel ragt. Man trägt Tracht, ein Muss bei einem solchen Traditionsfest, auch den Jüngsten hat man die Lederhose über die Windel gestreift, kleine Mädchen drehen sich stolz in ihren bunten Dirndln.

Es ist Leonhardifest. Für den Ort sind das bedeutende Feiertage, die nach den Gottesdiensten der Wallfahrer und dem Leonharditanz am Samstag mit der Umrundung der Kirche und der Segnung der Rösser am Sonntag ihren Höhepunkt erreichen. Gegenüber dem Gotteshaus haben sie ein Festzelt aufgebaut und rund um die Kirche jede Menge Verkaufsbuden. In den Duft von Bratwurst, Steckerlfisch und Süßspeisen mischt sich der Geruch nach Pferd, später kommt noch der Weihrauch dazu.

‹ › Mit der Kirche um die Kirche reiten. Ein großes Modell von St. Leonhard hat der erste Wagen beim Umritt in Siegertsbrunn geladen. Bild: Claus Schunk

‹ › Es folgen zahlreiche Kutschen und... Bild: Claus Schunk

‹ › ...Reiter. Bild: Claus Schunk

‹ › Dreimal geht es am Abschlusstag des Leonhardifests rund um das Gotteshaus. Bild: Claus Schunk Wird geladen ...

Nicht jeder Haflinger bringt in der aufsteigenden Hitze zwischen Maisfeld und Glockenturm die Geduld auf, angespannt darauf zu warten, dass die Messe auf der Wiese vor der Kirche gelesen ist, das letzte Vaterunser gebetet und die Kapelle noch einmal gespielt hat. Unruhig scharrt so manches Ross mit den Hufen, sodass der Besitzer Mühe hat, es in der Reihe zu halten. Um Viertel nach zehn aber kündigen die Glocken den Beginn der traditionsreichen Zeremonie an, bei der Sankt Leonhard von einem langen Zug aus Kutschen, Festwagen und Reitern dreimal umrundet wird. In Jahren, in denen das Wetter schlecht war, begnügte sich das Leonhardi-Kommitee auch schon mal mit zwei Umrundungen. Nach dem Regenritt im vergangenen Jahr aber, als selbst das Bitten des Pfarres um besseres Wetter nichts genützt hatte, traut sich dieses Mal keine Wolke an den Himmel. Wohl dem, der sich in der Kutsche einen Hut aufgesetzt hat. Manch Mitwirkender hat bereits nach der zweiten Runde einen roten Kopf. Mehr als eine Stunde lang laufen die geschmückten Rösser brav auf dem Rundkurs und ziehen die aufwendig mit Blumen, Bäumchen und Schleifen dekorierten Wagen von Burschenvereinen, Kindergärten, Taubenzüchtern und Blasmusik, besetzt mit Politikern, Messdienern, Trachtengruppen, Kindern und Bierbrauern durch den Ort.

Viele waren es diesen Sonntag, wie viele genau, da musste der Vertreter des Fest-Kommitees zunächst noch mit den Achseln zucken, während der Zug an ihm vorbeizog. "Wir zählen noch", sagte er. Denn anmelden muss man sich zur Leonhardifahrt nicht. Wer mit seinem Pferd da ist, sitzt auf und reitet mit. In diesem Jahr setzten sich 35 Wagen und 145 Rösser im Takt der Glocken in Bewegung. Unermüdlich gab das Geläut aus dem Turm den Rhythmus vor. Und das alles in Handarbeit. Denn die Glocken werden beim Leonhardifest nicht geläutet, sondern geschlagen.

Festlich geschmückt: Ross und Reiterin. (Foto: Claus Schunk)

In Bayern gibt es insgesamt mehr als 50 Leonhardi-Wallfahrten. Der heilige Leonhard gilt als der Schutzpatron für das Vieh. Er wird daher seit jeher von Bauern, Stallknechten, Fuhrmännern, Bergleuten und Schmieden angerufen. Allerdings, so heißt es, soll er auch bei Kopfschmerzen, Geistes- und Geschlechtskrankheiten helfen. Sein Gedenktag ist eigentlich der 6. November. In Siegertsbrunn aber veranstaltet man die Leonhardifahrt traditionell am Sonntag nach Kilian, nach dem 8. Juli, was auf die Einweihung der Kirche im Jahr 1460 zurückgeht.