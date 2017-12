28. Dezember 2017, 21:50 Uhr Landkreischronik Das Jahr in Kürze









Feedback

September

Das Landratsamt muss den Versand der Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl stoppen. Bei der "Partei für Gesundheitsforschung" sind die falschen Listenführer aufgeführt.

Am Garchinger Römerhofweg wird die Patrona Bavariae aufgestellt. Mehr als hundert Jahre hat es gedauert, bis der Wunsch der Pfarrei in Erfüllung gegangen ist.

Die Unterschleißheimer CSU-Stadträtin Lorena Allwein steht nach ihren Äußerungen zu einer Gedenkstätte für die NS-Zwangsarbeiter in der Flachsröste in der Kritik. Allwein hatte gesagt, ihr sei die Erinnerungskultur "too much".

Nahe der Flüchtlingsunterkunft in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird eine 16-Jährige von zwei Asylbewerbern vergewaltigt. Die beiden Täter sind in anderen Landkreisen untergebracht.

Das Landesamt für Denkmalschutz nimmt das alte Bahnwärterhäuschen in Unterföhring in die Denkmalliste auf.

Oktober

Schlussstrich: Taufkirchens Ex-Bürgermeister Jörg Pötke zieht seine letzte Klage zurück, seine völlige Rehabilitierung bleibt damit aus.

In Höhenkirchen-Siegertsbrunn bedrohen zwei Männer die Verkäuferin einer Bäckerei-Filiale mit einer Schusswaffe, erbeuten mehrere hundert Euro - und werden wenige Stunden später von der Polizei gefasst.

Der Taufkirchner Gemeinderat spricht sich gegen die Erweiterung des Sportparks aus, die Empörung beim SV-DJK ist riesengroß, der Vorsitzende Klaus Brandmaier tritt zurück.

Die Gemeinde Unterföhring kippt das eigene Einheimischenmodell, weil die rechtliche Lage weiter unklar ist.

Die Feuerwehren im Landkreis klagen, dass sie immer öfter umsonst ausrücken müssen. Brände werden irrtümlich angezeigt und auch Rauchmelder schlagen mitunter ohne Grund an.

November

Ein Reinigungswagen im Grünwalder Altenheim Helmine Held fängt Feuer. Die Feuerwehr ist schnell dort und evakuiert das Gebäude in weiten Teilen.

Rinah trifft ihre Lebensretterin: Die 14-Jährige aus Aschheim hat von der US-Amerikanerin Martha Vasquez eine Stammzellspende erhalten.

Unterföhring beschließt ein Studentenwohnheim auf Stelzen über einem Parkplatz. 128 Apartments sollen so entstehen.

Das Gymnasium Unterhaching erhält eine Begabtenklasse schon von der fünften Jahrgangsstufe an.

Landrat Christoph Göbel positioniert sich und erhält Zuspruch: Kanzlerin Merkel muss weg, lautet das neue Credo Göbels.

Dezember

Die größte Kommune im Landkreis wächst immer weiter: Die Stadt Unterschleißheim hat bereits mehr als 30 000 Einwohner - und plant in den kommenden 15 Jahren zusätzlich Wohnraum für 2500 Menschen.

Der Kreistag beschließt sein neues Finanzierungsmodell für weiterführende Schulen: Rückwirkend bis 1993 und in Zukunft übernimmt der Landkreis beim Bau von Schulen und deren Sanierung 70 Prozent - die Kommunen tragen 30 Prozent der Last.

In Garching brennt ein Lehrsaal der Technischen Universität komplett aus. Die Werksfeuerwehr ist rechtzeitig zur Stelle und verhindert, dass sich der Brand auf andere Räume ausbreitet.

Unterföhring beschließt den Bau einer neuen Isarbrücke für Radfahrer und Fußgänger. Kostenpunkt: 600 000 Euro.

Immer mehr Kommunen im Südosten scheren aus und lehnen den Aufbau eines Mietrad-Systems mit der Münchner Verkehrsgesellschaft ab: Darunter Sauerlach und Höhenkirchen-Siegertsbrunn.