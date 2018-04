6. April 2018, 22:01 Uhr Kurzer Ausflug Himmelsstürmer

Es war ein sonniger Tag, als die Studenten der Raumfahrttechnik in Garching ihre Ballons aufsteigen ließen. Doch dabei ging es nicht darum, Farbe in den Himmel zu bringen, sondern mit dem Projekt "Move-on" wollten die Studierenden einen Satelliten in die Stratosphäre befördern. Allerdings war es für "Cubesat" nur ein kurzer Ausflug. Nach zwei Stunden Flug stürzte der Ballon in der Nähe von Deggendorf ab, so wie die künftigen Raumfahrt-Ingenieure es prognostiziert hatten.