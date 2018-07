16. Juli 2018, 21:48 Uhr Kulturtipp Zahlenspiele

Pullacher Gymnasiasten gestalten Mathe-Ausstellung

Mathematik ist eine abstrakte Angelegenheit - aber nicht nur. Das konnten die Schüler der Realschule Gut Warnberg erfahren, als sie gemeinsam mit dem P-Seminar Mathematik des Pater-Rupert-Mayer-Gymnasiums in Pullach das Ausstellungskonzept des Mathematikums Gießen kennenlernten. Nun präsentieren sie dies als Wanderausstellung unter dem Titel "Mathematik zum Anfassen" in der Schule an der Warnbergstraße 1 in München-Solln. Die Da-Vinci-Brücke, Puzzle mit geometrischen Formen, Knobelspiele und Experimente sind hier zu sehen. Bis zum 18. Juli ist die Schau am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 17 Uhr zu besichtigen. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro für Kinder und vier Euro für Erwachsene.