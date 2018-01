10. Januar 2018, 21:48 Uhr Kulturtipp Wunderelixier









Ausstellung in der Garchinger Stadtbücherei

Schrumpelige Kartoffeln, winzige Karotten - eine schlechte Ernte bedroht die Existenz der Familie von Rikki Beck. Hilfe verspricht das Wunderelixier von Rikkis Freund Patrick, was zu katastrophalen Nebenwirkungen führt. Wie das Unglück verhindert werden kann, davon erzählt der Kindercomic "Das verfluchte Elixier" von Veronika Gruhl. Die studierte Kommunikationsdesignerin zeigt die Originalbilder und Skizzen ihres Buches nun in der Stadtbücherei Garching, Bürgerplatz 11. Die Vernissage ist an diesem Donnerstag, 11. Januar, von 19 Uhr an und wird von dem Quartett "Not Simply Anyone" musikalisch begleitet. Bis zum 22. Februar ist die Ausstellung Montag von 11 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr und am ersten Samstag des Monats von 9 bis 13 Uhr zu besichtigen.