26. April 2018, 21:59 Uhr Kulturtipp Weibliches Innenleben

Ildikó von Kürthys "Liebeslügen" im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen

Das Komische paart sich oft mit einem Hauch von Bitterkeit. Das zeigen die skurrilen Begebenheiten im Leben dreier Freundinnen in Ildikó von Kürthys Theaterdebüt "Liebeslügen": amouröse Fehltritte, Torschlusspanik, Kinderwunsch. Dabei geht es um das Innenleben jener Generation von Frauen, die alles will und trotz aller Freundschaft einen einsamen Kampf führt. Am Samstag, 28. April, 20 Uhr, wird die Komödie vom Theater "Thespiskarren" unter der Regie von Andreas Kaufmann im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen am Köglweg 5 gespielt. Karten gibt es bei München-Ticket.