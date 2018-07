12. Juli 2018, 23:39 Uhr Kulturtipp Umzug und Pferdesegnung

Dreitägiges Leonhardifest in Siegertsbrunn

Seit Jahrhunderten findet am ersten Sonntag nach dem Kilianstag im Juli das Leonhardifest in Siegertsbrunn statt. Zu Ehren des Heiligen Leonhards wird ein dreitägiges Fest mit Wallfahrt am Samstag und Segnung von Rössern, Kutschen und Reitern am Sonntag abgehalten. Das Festwochenende beginnt an diesem Freitag, 13. Juli, 18 Uhr, mit einem ökumenischen Gottesdienst und dem traditionellen Bieranstich durch Hans Loidl, dem Vorsitzenden des Leonhardi-Komitees. Am Samstag ist Tag der Wallfahrer, von 7 Uhr an finden stündlich Wallfahrergottesdienste statt. Am Abend ist von 19 Uhr an Burschentanz im Festzelt mit den Kapellen "Hefe 10" und "Inferno". Nach dem Festgottesdienst beginnt am Sonntag gegen 10 Uhr die Leonhardifahrt mit Segnung der Rösser und Festwagen. Am Samstag und Sonntag sind Jahrmarkt und Volksfestbetrieb.