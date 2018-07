5. Juli 2018, 22:00 Uhr Kulturtipp Tänzerische Entwicklung

Klassisches Ballett im Kubiz Unterhaching

Seit mehr als 20 Jahren bildet die Münchner Ballettakademie Benedict-Manniegel nun schon Tänzerinnen und Tänzer in der hohen Kunst klassischer wie zeitgenössischer Tanzstile aus. Anlässlich der Jahresabschlussvorstellung präsentiert die Ballettakademie unter dem Titel "Kleine Schritte - Große Sprünge" an diesem Samstag, 7. Juli, im Kubiz, Jahnstraße1, in Unterhaching verschiedenste Einstudierungen und Choreografien aus dem Bereich des klassischen Balletts. Beginn der Präsentation ist um 19.30 Uhr.