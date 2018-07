15. Juli 2018, 22:08 Uhr Kulturtipp Plötzlich schön

Die Filmkomödie "I Feel Pretty" ist im Unterhachinger Kubiz zu sehen

Man ist immer so schön, wie man sich fühlt. Vielleicht braucht mancher dafür einen Schlag auf den Kopf. So geht es der pummeligen Renée in der Filmkomödie "I Feel Pretty", als sie vom Trimmrad stürzt. Seither hat sich ihre Selbstwahrnehmung vollkommen verändert. Amy Schumer spielt diese junge Frau, die plötzlich selbstbewusst und bar jeglicher Zweifel ihre Mitmenschen in den Bann zieht, privat und beruflich. Bleibt die Frage, ob der Zustand von Dauer ist. An diesem Dienstag, 17. Juli, 20 Uhr, läuft der Streifen mit Hörunterstützung im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching.