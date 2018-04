11. April 2018, 21:50 Uhr Kulturtipp Papiertheater, Gesang, Jonglage

Kleinkunst-Show im Jugendzentrum Gleis 3 in Neubiberg

Kleine Kunst ganz groß - so könnte man das Konzept der Kleinkunst-Mixed-Show an diesem Samstag, 14. April, im Jugendzentrum Gleis 3, Äußere Hauptstraße 1, in Neubiberg zusammenfassen. Mit dabei sind die in der Kunst clownesken Stolperns und Jonglierens versierte, unter dem Namen "Talking Juggler" auftretende Angela Senft sowie die Soulsängerin Carolin Roth (Bild) mit ihrem aus bekannten Popsongs bestehenden Solo-Programm "Caro goes Ukulele". Darüber hinaus erzählen die filigranen Figuren eines aus Papier gefertigten Theaters Geschichten über die bayerische Identität. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden für die auftretenden Künstler sind willkommen.