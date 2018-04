27. April 2018, 21:59 Uhr Kulturtipp Orchester, Flöte und Harfe

Der Akademische Orchesterverband München tritt im Kubiz Unterhaching auf

Es ist nicht das erste Mal, dass der Akademische Orchesterverband München im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching zu Gast ist. Auch an diesem Sonntag, 29. April, tritt das Orchester dort unter der Leitung von Alois Rottenaicher auf. Im Mittelpunkt stehen das Konzert C-Dur KV 299 für Flöte, Harfe und Orchester von Mozart mit den Solistinnen Irmgard Gorzawski und Johanna Keupp-Kosbahn sowie "Die Unvollendete" von Franz Schubert. Davor wird Joseph Martin Kraus' "Symphonie funebre" zu hören sein. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es bei Reservix. Am Dienstag, 1. Mai, 19 Uhr, spielt der Akademische Orchesterverband in der großen Aula der LMU in München.