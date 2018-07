13. Juli 2018, 22:13 Uhr Kulturtipp Nachwuchsmusiker

Konzert der Instrumental- und Gesangsgruppen der Musikschule Grünwald

Vor den Ferien stellen die Instrumental- und Gesangsgruppen der Musikschule Grünwald das dem Publikum vor, was sie sich im vergangenen Schuljahr musikalisch angeeignet haben. Dabei wird unter dem Titel "Postkarten-Grüße" die Urlaubszeit schon vorweg genommen. Am Samstag, 14. Juli, 11 Uhr, laden die Nachwuchsmusiker zur großen Matinée in den August-Everding-Saal, Ebertstraße 1, ein. Mit dabei ist das Symphonieorchester der Musikschulen Grünwald und Unterhaching sowie das Orchester der Musikschule und des Gymnasiums Grünwald.