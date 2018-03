15. März 2018, 21:50 Uhr Kulturtipp Musik am Sonntagabend

Konzert in Pullach

Trübselige Stimmungen zum Ausklang des Wochenendes sollen an diesem Sonntag, 18. März, gar nicht erst aufkommen. Dafür sorgt ein Konzert in der Reihe "Sonntags um sechs", in der Jakobuskirche, Jakobusplatz 1, in Pullach. Unter der Überschrift "Eine halbe Stunde für den ganzen Menschen" treten dort Anna Zöbeley (Foto) an der Violine und Clara Baesecke am Violoncello auf. Von 18 Uhr an bringen die beiden jungen Musikerinnen unter anderem Werke von Johann-Sebastian Bach und Reinhold Glière zu Gehör. Dabei treten Zöbeley und Baesecke sowohl als Solistinnen wie auch als Duo auf. Der Eintritt für dieses musikalische Intermezzo am Sonntagabend ist wie immer frei.