4. Mai 2018, 21:49 Uhr Kulturtipp Mariensingen

Marienlieder aus der Alpenregion stehen auf dem Programm beim "Bairischen Mariensingen" in der Wallfahrtskirche St. Ottilie

Marienlieder aus der Alpenregion stehen auf dem Programm, wenn die Gesangsgruppen "Ottobrunner Viergsang" und "Grasbrunner Dreigesang" an diesem Sonntag, 6. Mai, beim "Bairischen Mariensingen" in der Wallfahrtskirche St. Ottilie in Möschenfeld auftreten. Außerdem sind Musikstücke von der "Tenglinger Stubnmusi" mit Regina und Tobias Kätzlmeier an Harfe und Bass sowie vom Bläserensemble des Blasorchesters St. Michael Perlach zu hören. Dazu liest Matthias Holzbauer Texte über die Gottesmutter Maria. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr. Karten können unter ☎ 66 09 05 16 bestellt werden.