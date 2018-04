18. April 2018, 21:49 Uhr Kulturtipp Magie des orientalischen Tanzes

Die VHS Sauerlach lädt zu einer bezaubernden Tanzveranstaltung ein

Seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert verstreuen Tänzerinnen der VHS Sauerlach Pailletten, wirbeln Schleier und bezaubern mit Enthusiasmus die Zuschauer mit der Magie des orientalischen Tanzes. Ein Grund zum Feiern. An diesem Samstag, 21. April, 19.30 Uhr, lädt die VHS in den Mehrzweckraum der Mehrzweckhalle, Am Otterloher Feld 2 in Sauerlach, zum 25. Jubiläum ein. Der Eintritt ist frei, die Tänzerinnen freuen sich über eine Spende. Einlass ist von 19 Uhr an.