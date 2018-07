7. Juli 2018, 16:58 Uhr Kulturtipp Jubiläumskonzerte

Die Argeter Blaskapelle feiert zwei Tage lang ihr 40-jähriges Bestehen

An diesem Wochenende, 7. und 8. Juli, befindet sich der kleine Ort Arget (Gemeinde Sauerlach) im Ausnahmezustand. Die Argeter Blaskapelle feiert zwei Tage lang ihr 40-jähriges Bestehen. Gestartet wird am Samstagabend, 20 Uhr, mit einem Konzert von Anton Gälle und seiner Scherzachtaler Blasmusik. Der Einlass ist von 18 Uhr an. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Am Festsonntag werden von 9 Uhr an die Ortsvereine im Feststadl empfangen und um 10 Uhr beginnt die Feldmesse mit anschließendem Festzug durch Arget. Danach wird mit deftigen Speisen, selbst gemachten Kuchen und musikalischer Umrahmung durch die Argeter Blaskapelle gefeiert. Zum Ausklang spielt von 17 Uhr an die Tegernseer Tanzlmusi bei freiem Eintritt. Gefeiert wird im Feststadl direkt neben der Argeter Kirche.