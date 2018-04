10. April 2018, 22:08 Uhr Kulturtipp Geheimnisvolle Orte

Der Reisejournalist Hartmut Krinitz erzählt von "Magischen Stätten" und Begegnungen mit Archäologen, Druiden, Pilgern und Geschichtenerzählern

Stonehenge, Mont Saint-Michel, Meteora oder Carnac - die Faszination für diese Orte reicht bis in unsere Zeit. Hier paart sich die Beständigkeit steinerner Monumente mit einer wechselhaften Geschichte. Manches, was dort geschah, wird immer ein Geheimnis bleiben. Und doch bestimmt gerade das die Atmosphäre dieser Plätze. "Magische Orte" nennt der Reisejournalist Hartmut Krinitz, der die Monumente besucht hat, diese Stätten. Von seinem abenteuerlichen Weg dorthin und den Begegnungen mit Archäologen, Druiden, Pilgern und Geschichtenerzählern berichtet er in seiner Multivisionsshow an diesem Mittwoch, 11. April, 20 Uhr, im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching. Karten gibt es unter Telefon 66 55 53 16.