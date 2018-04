19. April 2018, 21:58 Uhr Kulturtipp Gefährdete Art

Theaterprojekt für heimische Tierarten

Welche Bedeutung ein winziger Regenwurm für die Erde hat, davon erzählt die Schauspielerin Barbara Geiger alias Fräulein Brehm an diesem Samstag, 21. April, in der Aula der Grundschule Unterbiberg, Am Hachinger Bach 7. "Fräulein Brehms Tierleben: Der Regenwurm" ist der Titel des Stücks, das im Rahmen von Geigers Theaterprojekt für gefährdete heimische Tierarten entstand. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Karten gibt es in der Gemeindebibliothek Neubiberg, in der Buchhandlung Lentner, im VHS-Infozentrum oder bei München Ticket.