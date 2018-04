12. April 2018, 22:07 Uhr Kulturtipp Fragen zur Zukunft

Kabarett im Bürgerhaus Putzbrunn

Die Prognosen für unsere Zukunft sind absolut düster. "Man kann den absoluten Nullpunkt niemals erreichen. Egal, wie beschissen es dir also geht, es ist immer noch Luft nach unten", sagt der Kabarettist und studierte Physiker Vince Ebert in seinem neuen Programm "Zukunft ist the future". Dabei wirft er Fragen auf nach der Erderwärmung und Unisex-Toiletten genauso wie nach der Frauenquote im Vatikan. An diesem Samstag, 14. April, von 19.30 Uhr an tritt Ebert im großen Theatersaal des Bürgerhauses Putzbrunn, Hohenbrunner Straße 3, auf. Karten für die Vorstellung gibt es unter www.kupu.info.