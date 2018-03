22. März 2018, 22:00 Uhr Kulturtipp Faust als Performance

Eine-Frau-Show in Oberschleißheim

Goethes "Faust" wird eine Allgemeingültigkeit nachgesagt, die bis in die heutige Zeit reicht. Im Spannungsfeld zwischen Gut und Böse, Glaube und Erkenntnis entspinnt sich ein Drama, das für die Konflikte des Lebens steht. Die Berliner Performancekünstlerin Bridge Markland hat aus dem Stoff die Eine-Frau-Show "Faust in the Box" für Menschen von zwölf Jahren an konzipiert - eine Performance, für die sie in wechselnde Rollen schlüpft, um in den Dialog mit Hand- und Barbiepuppen zu treten. Musikalisch angereichert wird diese Inszenierung mit Pop-Songs der vergangenen Jahrzehnte. An diesem Freitag, 23. März, 20 Uhr, wird "Faust in the Box" im Festsaal des Oberschleißheimer Restaurants Kurfürst, Hochmuttinger Straße 15, in Lustheim gespielt. Karten gibt es unter ☎ 315 01 03.